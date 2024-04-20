Стоимость поездки вырастет до 35 рублей. Об этом сообщили в социальных сетях пассажиры маршрутов № 331 и 8.

Стоимость поездки вырастет до 35 рублей. Об этом сообщили в социальных сетях пассажиры маршрутов № 331 и 8.

В Омске сразу два частных маршрута поднимут стоимость проезда. Пассажиры маршрутки № 331 (ПО «Иртыш – «МЕГА») сообщили в соцсетях, что с 25 апреля одна поездка будет стоить 35 рублей при оплате наличными, банковской картой и проездным «Омка». Для пенсионеров, студентов и школьников стоимость по «Омке» составит 30 рублей. Этот маршрут обслуживает Михаил Локотков.

Столько же с 25 апреля станет стоить поездка в маршрутке № 8, которая ездит от МСЧ-9 до ЗАО МПК «Компур» и СНТ «Медик». Этот рейс закреплен за предпринимателями Артуром Валиковым и Игорем Каменевым.

Ранее «Омск-информ» рассказывал о подорожании проезда в маршрутке № 54 (завод «Металлист» – микрорайон Рябиновка) до 35 рублей с 26 апреля.