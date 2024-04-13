Изменения будут в маршрутке № 54 с конца апреля. Стоимость проезда теперь будет составлять до 35 рублей.

Изменения будут в маршрутке № 54 с конца апреля. Стоимость проезда теперь будет составлять до 35 рублей.

С 26 апреля в одной из омских маршруток по банковским картам и картам «Омка» поднимется цена за проезд. Изменения коснутся маршрутки № 54. Омичам придется платить 35 рублей. Об этом РИА «Омск-информ» сказал один из водителей транспорта.

Сейчас стоимость проезда в маршрутке составляет 33 рубля. Объявлений о подорожании в салоне пока нет.