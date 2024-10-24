Напитки с кофеином и продукты с высоким содержанием сахара вызывают создают иллюзию бодрости. Есть альтернатива.

Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала, что сладкое, фастфуд и напитки с высоким содержанием сахара и кофеина могут существенно снижать уровень энергии и способность сосредотачиваться.

По словам эксперта, сахар в сладостях вызывает резкий скачок глюкозы в крови. Когда энергия не используется для физической активности, глюкоза превращается в жир. Таким образом повышается уровень триглицеридов, что снижает внимание и концентрацию.

Гамбургеры и картошка фри также не способствуют поддержанию бодрости.

- Фастфуд содержит большое количество трансжиров и консервантов, которые также негативно влияют на когнитивные функции, - цитирует эксперта Gazeta.ru. - Эти продукты вызывают колебания уровня инсулина и ухудшают самочувствие, что ведет к снижению продуктивности.

Тогда как кофеин и энергетические напитки дают кратковременный эффект бодрости. Но их частое регулярное употребление может негативно сказаться на внимании и общем состоянии.

- Стимуляция, вызванная кофеином, ведет к быстрому подъему энергии, но затем наступает период отката, - сказала медик. - Многие спустя пару часов после чашки кофе сталкивались с упадком сил, потерей концентрации — это и есть тот самый откат. Постоянное употребление кофеина может привести к гиперстимуляции, вызывая тревожность и рассеянность.

В качестве альтернативы эндокринолог рекомендует добавлять в питание фрукты, овощи, орехи и растительные жиры. Эти продукты богаты витаминами, микроэлементами и полезными жирами, что помогает избегать резких спадов энергии. Такой рацион улучшает самочувствие и поддерживает способность сосредотачиваться на протяжении всего дня.

Эксперт советует выбирать натуральные продукты с высоким содержанием белков, полезных жиров и витаминов. Лучше всего отдать предпочтение минимально обработанным ингридиентам, которые сохраняют свои питательные свойства. Для того чтобы избежать резких спадов энергии, важно соблюдать питьевой режим и питаться небольшими порциями каждые 2-3 часа.