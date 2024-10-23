Объект исключили из программы приватизации муниципального имущества Омска.

На сегодняшнем заседании Омского горсовета депутаты проголосовали за изменения в программу приватизации муниципального имущества на 2023–2025 гг. По документу, из этого перечня планируется исключить здание на Партизанской, 5. Уточняется, что исторический объект «Казарма Омского военного округа 1822–1823 гг. постройки» планируют сдать в аренду.

Это здание входит в исторический комплекс «Омской крепости». Оно в аварийном состоянии, поскольку в 2016 году не было включено в программу реставрации. Три года назад бизнесмен из Новосибирска планировал построить там баню, но позже отказался. Два года назад здание хотели продать, однако покупателя не нашлось. В феврале нынешнего года в рамках создания исторического парка обсуждалась идея реставрации памятника с размещением там галерей, кафе, выставочного зала, зоны технических служб, ремесленной мастерской. Для этого нужны федеральные средства.

Сейчас 200-летняя казарма пустует и завешена уже выцветшим от времени баннером. В мэрии и горсовете затруднились с ответом, кто из предпринимателей планирует арендовать постройку. Вероятно, на объект, находящийся на балансе департамента имущественных отношений, уже нашелся интересант.