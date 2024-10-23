Омск-Информ
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·Авто

Она принадлежала одному из работников предприятия.
Сегодня утром на улице 3-й Транспортной около проходной завода имени Баранова произошел пожар. Загорелся припаркованный автомобиль.
Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по видеозаписям, на возгорание выезжали сотрудники МЧС, как минимум на двух пожарных машинах.
– Сначала попытались тушить с огнетушителя, но, говорят, там так взрывалось что-то, а потом балоны начали лопаться. Жаль работника нашего завода, – отметила в комментариях к посту омичка Галина Демьянченко.
В итоге она полностью выгорела.
Отметим, что вчера еще один автомобиль загорелся во время движения на улице 22-го Партсъезда.
·Авто

Она принадлежала одному из работников предприятия.
Сегодня утром на улице 3-й Транспортной около проходной завода имени Баранова произошел пожар. Загорелся припаркованный автомобиль.
Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры с места происшествия. Судя по видеозаписям, на возгорание выезжали сотрудники МЧС, как минимум на двух пожарных машинах.
– Сначала попытались тушить с огнетушителя, но, говорят, там так взрывалось что-то, а потом балоны начали лопаться. Жаль работника нашего завода, – отметила в комментариях к посту омичка Галина Демьянченко.
В итоге она полностью выгорела.
Отметим, что вчера еще один автомобиль загорелся во время движения на улице 22-го Партсъезда.