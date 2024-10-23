Омск-Информ
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·Авто

Огонь повредил моторный отсек иномарки.
Вчера около 17:30 на улице 22-го Партсъезда в Омске загорелся автомобиль. Toyota вспыхнула во время движения прямо посреди дороги.
На ликвидацию открытого горения у пяти пожарных ушла минута. Огонь успел повредить навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие бампера и капота автомобиля.
Отметим, что неделю назад в МЧС сообщали о 189 автопожарах, которые случились в Омской области в этом году.
·Авто

Огонь повредил моторный отсек иномарки.
Вчера около 17:30 на улице 22-го Партсъезда в Омске загорелся автомобиль. Toyota вспыхнула во время движения прямо посреди дороги.
На ликвидацию открытого горения у пяти пожарных ушла минута. Огонь успел повредить навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие бампера и капота автомобиля.
Отметим, что неделю назад в МЧС сообщали о 189 автопожарах, которые случились в Омской области в этом году.