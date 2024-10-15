Огонь повреждает транспорт настолько, что он не подлежит восстановлению.

По данным МЧС, в этом году в Омской области случилось уже 189 автопожаров. Только в октябре сгорело 11 машин.

Последний пожар произошел вчера вечером на улице 1-й Станционной в Омске. Вспыхнула машина, припаркованная у дома. Пожарные потушили огонь, однако он уже успел уничтожить автомобиль: машина не подлежит восстановлению.

В минувшие сутки также загорелся автомобиль, припаркованный у дома на улице Ермолаева. А на улице Учхоз машина вспыхнула на ходу.