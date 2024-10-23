Омск-Информ
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·Происшествия

Он выехал на проезжую часть и попал под машину.
Вчера около 09:32 на дороге от поселка Большие Поля к Красноярскому тракту в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 33-летний водитель автомобиля КамАЗ, сбил 70-летнего велосипедиста в районе СНТ «Березовая роща».
По предварительным данным, авария произошла, когда велосипедист оказался на проезжей части. Он получил травмы и скончался в больнице.
Госавтоинспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.
·Происшествия

Он выехал на проезжую часть и попал под машину.
Вчера около 09:32 на дороге от поселка Большие Поля к Красноярскому тракту в Омске случилось ДТП. Как сообщили в полиции, 33-летний водитель автомобиля КамАЗ, сбил 70-летнего велосипедиста в районе СНТ «Березовая роща».
По предварительным данным, авария произошла, когда велосипедист оказался на проезжей части. Он получил травмы и скончался в больнице.
Госавтоинспекторы продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.