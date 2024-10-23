Специалисты уверены: ушастые пришли к людям не в поисках пропитания. Лезть к диким животным опасно.

Зайцы, которые многие омичи этой осенью наблюдают в центре города, пришли к людям не в поисках пропитания. Животные не нуждаются в заботе и защите, помогать им найти дорогу обратно не нужно, заявили ученые. Специалисты не видят ничего необычного в появлении зайцев и просят омичей не вмешиваться в естественный ход событий.

– Не надо без нужды вмешиваться в жизнь зверей и птиц, думая, что приносишь этим благо. В природе работают механизмы естественной регуляции численности, и чем меньше человек в них вмешивается, тем лучше для диких животных, – говорит кандидат ветеринарных наук, почетный член Русского географического общества Борис Кассал. – Это касается и тех, которые приспособились к жизни рядом с человеком. У зверей и птиц свои логика, желания и реакции, большей частью не совпадающие с человеческими. Если вы увидели зайца, достаточно просто понаблюдать за ним.

Доцент кафедры биологии и биологического образования ОмГПУ Александр Кислый также призывает горожан не контактировать с дикими животными.

– Препятствовать передвижению и пытаться помочь зайцу тоже не нужно – животное может испугаться. Если зайца загнать в угол, он может укусить и нанести серьезную травму, – цитирует ученого медиа «Трамплин». – У зайца мощные резцы и специфически устроен зубной ряд – он может запросто прокусить палец до кости. В любом случае нужно будет обращаться в медицинское учреждение.

Как отметил ученый, зайцы – любопытные животные. Они могли случайно прийти с окраин в центр города и будут находиться здесь какое-то время. Зимой ушастые вернутся «домой».

– Помогать зайцу не надо – он способен самостоятельно найти обратную дорогу. Скорее всего, условия города не придутся зайцам по нраву, и они вернутся в естественное место обитания. Беспокоиться и говорить о нашествии этих животных нет оснований, – заключил Александр Кислый.

Напомним, что прошлой зимой в Омске наблюдалось нашествие косуль. Многие животные тогда погибли.