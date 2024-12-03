Горожане неожиданно повстречали дикого зайца.

Сегодня, 3 декабря, в одном из омских пабликов появилось любопытное видео. Омичи увидели дикое животное, которое забрело в один из омских парков.

– Заяц на Зеленом острове. Офигеть, – говорит автор видео.

Зверек уже успел поменять окраску и начал сливаться по цвету с окружающим его снегом. Когда ушастый заметил омича, сразу же ускакал от него в противоположную сторону.

Напомним, что в конце сентярбря горожане видели еще одного зайца. Пушистый заглянул на экскурсию в Городской сад у ТЮЗа.

Фото: скриншот видео «ЧП Омск»