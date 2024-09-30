Омичи заметили грызуна в центре города.

Сегодня, 30 сентября, в одном из омских пабликов появилось любопытное видео. Омичи заметили необычного гостя на территории Городского сада, который недавно открылся за Театром юного зрителя.

По газонам бегал заяц. Неизвестно, было ли животное диким или домашним. Также остается загадкой, как грызун попал в самый центр города.

Напомним, что месяц назад омичи заметили белочку на крыльце алкомаркета. Предположительно, тогда она вышла к людям из сквера рядом с площадью Серова.