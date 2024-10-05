Ушастый обитатель леса не может покинуть территорию Городского сада.

Заяц, которого в конце прошлой недели заметили в Городском саду Омска, никак не может покинуть эту территорию. Животное буквально застряло посреди зеленой зоны, где недавно завершилось масштабное благоустройство.

Вечером в пятницу, 4 октября, заяц был замечен в районе ТЮЗа, сообщает портал Om1.ru. По словам очевидицы, ушастый обитатель леса был напуган и не знал, что делать. Заяц скакал по газонам сада в поисках выхода. Учитывая, что зеленая территория в центре Омска со всех сторон окружена дорогами, выбраться животному без посторонней помощи будет проблематично.

Напомним, что минувшей зимой Омск оказался в центре миграции косуль. Животное сотнями бегали по улицам города. Многие копытные погибли, застряв в заборах либо став жертвами бродячих собак.