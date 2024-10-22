Регион активно занимается экспортом продукции животного происхождения.

По данным омского Россельхознадзора, с 1 января по 22 октября 2024 года из Омской области экспортировали более 5,7 тыс грузов. Их общий вес составил более 23 тыс тонн. Это на 16 % больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из региона в другие страны увезли мясо и рыбу, молочную продукцию, а также корма и кормовые добавки. Так, в Китай, Монголию, Турцию и Туркменистан отправили 933 тонны сгущенки и сухого молока, более 145 тонн сыров и сырных продуктов, а также около 182 тонн кормов.

Кроме того, одно из омских предприятий отправило в Китай и Тайвань 35,69 тонны сухих рогов лося. Экспортом товаров животного происхождения и кормов занимаются 448 омских предприятий, еще 221 предприятие находится в реестре Таможенного союза.