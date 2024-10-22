По некоторым данным, кандидатуру воспитанника и бывшего менеджера «Металлурга» рассматривают для усиления штаба омского клуба.

В истории с возможной сменой тренерского штаба «Авангарда» появилась новая фамилия. По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», кандидатуру воспитанника, легендарного хоккеиста «Металлурга» Сергея Гомоляко рассматривают для усиления позиций омского хоккейного клуба. До недавнего времени спортивный директор магнитогорской команды находится в поиске работы и, следовательно, мог бы войти в тренерский штаб.

По некоторым данным, председатель совета директоров Евгений Кожевников мог вести переговоры с легендой «Магнитки». Однако официального подтверждения эта информация не обрела.

Отметим, что «Авангард» потерпел 11 поражений и находится на 10-м месте турнирной таблицы КХЛ.