В Роспотребнадзоре рассказали, как плоды этого растения творят самые настоящие чудеса.

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали о продукте для профилактики простуды. Специалисты заявили, что в плодах шиповника рекордное количество витамина С.

Кроме того, эта ягода содержит витамины K и E. Они важны для синтеза гемоглобина, свертываемости крови, замедления процессов старения. Кальций, калий, железо, магний и другие минералы, которые есть в растении, укрепляют иммунитет и регулируют уровень холестерина в крови.

Шиповник обладает мочегонными и ранозаживляющими свойствами, способствует укреплению костей и нормализует работу ЖКТ. Полезнее всего сделать настой на ягодах залив промытые плоды кипятком и дав настояться два часа. Регулярное употребление шиповника позволит повысить иммунитет в осенне-зимний период.