Сказочный волшебник окажется в городе 19 декабря.

С 19 ноября поезд Деда Мороза начнет ежегодное путешествие по городам России. Состав со сказочным волшебником стартует из города Тайшета. Состав проедет 30 000 километров по всей стране, новогодний «пенсионер» и его помощники посетят 60 городов.

В поезде смонтированы тематические вагоны: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена, кукольный театр, лавка с сувенирами, буфет и ресторан для чаепитий.

В Омск поезд прибудет 19 декабря. Завершится тур 11 января в Великом Устюге.

В прошлом году омичи разобрали билеты на представление менее чем за сутки. Сейчас продажи еще не открыты.