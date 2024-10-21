В октябре Россельхозбанк увеличил процентные ставки для краткосрочных вкладов.

Новые клиенты Россельхозбанка имеют возможность получить до 22 % процентной ставки по вкладам. Эта возможность доступна для тех, кто открывает «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 3 или 6 месяцев.

Условия актуальны и для клиентов банка, не имеющих действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.

– Россельхозбанк заинтересован в повышении доходности сбережений клиентов и устанавливает значительно высокую ставку по вкладам, – отметила заместитель председателя правления Юлия Деменюк. – Мы как опорный банк АПК считаем, что каждый наш вкладчик принимает личное участие в финансовой поддержке сельского хозяйства. Мы благодарим наших клиентов за доверие и за то, что во многом именно благодаря им на наших столах появляются качественные отечественные продукты.

Действующие клиенты банка имеют возможность получить до 20 % доходности. Она доступна по вкладу «Свой вклад» без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через мобильное приложение или интернет-банк на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

– Для меня вклады – это понятный и предсказуемый способ накопить, – делится мнением клиент банка Георгий Семенов. – Поэтому я активно слежу за изменением процентных ставок и всегда стараюсь выбрать наиболее выгодный вариант. Учитывая текущие предложения на рынке, возможность разместить деньги под 22 % в надежном банке – это привлекательное предложение.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru

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