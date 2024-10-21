Новый ТЦ с банным комплексом и административными зданиями будет располагаться рядом с объездной дорогой у «Континента».

На Левобережье Омска построят еще один торговый комплекс. Он будет располагаться буквально через дорогу от «Континента». Помимо торгового объекта, на участке площадью 7 тыс. кв. м будут располагаться банный комплекс, автомобильная парковка и административные здания.

Инвестиции в этот проект оцениваются в 700 млн рублей. Осваивать пустырь на пересечении улицы Конева и объездной дороги у «Континента» будет известный предприниматель Шамил Шихмирзаев, сообщает портал «Город55» со ссылкой на правительство региона. Общественные слушания по поводу нового проекта будут идти до 7 ноября.

Ранее сообщалось, банно-оздоровительный комплекс на 360 человек, состоящий из бассейна, ресторана и спа-центра, будут строить поэтапно, с 2025 по 2027 год.