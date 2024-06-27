Комплекс общей площадью более 7 тысяч кв. м будет располагаться на участке по адресу: улица Конева, 22. Сейчас там стоит кафе.

Комплекс общей площадью более 7 тысяч кв. м будет располагаться на участке по адресу: улица Конева, 22. Сейчас там стоит кафе.

Многофункциональный банно-оздоровительный комплекс на 360 человек, о строительстве которого в апреле заявлял губернатор Виталий Хоценко, будет располагаться на улице Конева. Инвестиции проекта оцениваются в 700 млн рублей. Площадь комплекса составит более 7 тыс. кв. м.

– Участок подобран заранее, теперь от инвестора требуется подать пакет документов для его получения в аренду, – цитирует портал «Город55» ответ регионального Минэкономики. – Банный комплекс планируется разместить на улице Конева.

Судя по фрагменту кадастровой карты, прикрепленной к публикации, банный комплекс расположится в районе дома № 22 на улице Конева. Сейчас на участке стоит кафе «Золотая бричмулла». Ранее там был салон меховой одежды.

Инвестора, который займется реализацией проекта, власти не называют. Известно, что банно-оздоровительный комплекс будет состоять из бассейна, ресторана и спа-центра. Ввод в эксплуатацию планируется поэтапным – с 2025 по 2027 год.