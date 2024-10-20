Омск-Информ
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·Общество

В регионе также появились Дженнифер, Жандос и Мика.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют своих новорожденных детей жители Омской области. В топ-5 самых редких женских имен вошли Радость, Дженнифер, Ламия, Мика и Соломия. В топ-5 мужских – Раиль, Жандос, Асад, Эмирхан и Нурислам.
Самыми популярными именами остаются София и Михаил. В топ-5 также входят Анна и Артем, Ева и Александр, Мария и Тимофей, Варвара и Максим.
·Общество

В регионе также появились Дженнифер, Жандос и Мика.
Сегодня реестр ЗАГС обновил данные о том, как называют своих новорожденных детей жители Омской области. В топ-5 самых редких женских имен вошли Радость, Дженнифер, Ламия, Мика и Соломия. В топ-5 мужских – Раиль, Жандос, Асад, Эмирхан и Нурислам.
Самыми популярными именами остаются София и Михаил. В топ-5 также входят Анна и Артем, Ева и Александр, Мария и Тимофей, Варвара и Максим.