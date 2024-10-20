Омск-Информ
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·Общество

Как это случилось, выясняют сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт».
Сегодня ночью в Омске неизвестные вандалы проникли в депо и разрисовали два троллейбуса. В соцсетях появились фотографии транспорта, на который нанесли граффити-надписи (одна из них – Slava).
– По факту произошедшего на предприятии проводится служебное расследование, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения. Также рассматривается вопрос обращения в правоохранительные органы, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе департамента транспорта.
Отметим, что личность того, кто оставляет по всему городу надпись Slava, неизвестна.
1850
·Общество

Как это случилось, выясняют сотрудники муниципального предприятия «Электрический транспорт».
Сегодня ночью в Омске неизвестные вандалы проникли в депо и разрисовали два троллейбуса. В соцсетях появились фотографии транспорта, на который нанесли граффити-надписи (одна из них – Slava).
– По факту произошедшего на предприятии проводится служебное расследование, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения. Также рассматривается вопрос обращения в правоохранительные органы, – сообщили «Омск-информу» в пресс-службе департамента транспорта.
Отметим, что личность того, кто оставляет по всему городу надпись Slava, неизвестна.
1850