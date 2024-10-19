Если пернатые останутся зимовать в городе, они рискуют погибнуть, так как становятся зависимыми от человека.

Бюджетное учреждение «Управление по охране животного мира» призвало омичей не кормить осенью уток и других водоплавающих птиц. Пернатым нужно собираться в дорогу на юг, а постоянная подкормка приводит к тому, что они остаются в городе.

– Подкормку необходимо начинать при отрицательной температуре и постоянном снежном покрове. При благоприятных погодных условиях звери и птицы в специальной помощи человека не нуждаются, – подчеркнули в управлении. – Излишняя забота может притупить инстинкты и создать зависимость от людей.

Если птицы остаются зимовать в городе, им приходится трудно: сильные морозы, скудный рацион, хищники, а также скученность, которая приводит к распространению паразитов и болезней. Утки и другие пернатые осенью должны улетать в теплые края и самостоятельно добывать пропитание, а не зависеть от людей.

Кроме того, стоит запомнить, что уткам, гусям, лебедям и другим пернатым НЕЛЬЗЯ давать жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты, миндаль. РАЗРЕШЕНЫ зерновые смеси, сухофрукты и сушеные ягоды.