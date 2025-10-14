Утки отрастили бока на фастфуде и не желают покидать Омск

Большая популяция водоплавающих пернатых обосновалась в пруду Старозагородной рощи.

Омичи говорят, что, похоже, утки не видят смысла в миграции в 2025 году. Под Юбилейным мостом в самом центре города замечена еще одна внушительная популяция водоплавающих, не желающих покидать город.

Льда еще нет, а главное, люди регулярно их подкармливают. Одни горожане считают, что это полезно в воспитательных целях – забота о ближнем должна быть в жизни. Но орнитологи переживают – для птиц вредно получать подкормку от человека и не добывать еду самим. Это неправильное питание, фастфуд, который вызывает у птиц ожирение.

Добавим, что «Омск-информ» писал о перелетных птицах, которые с первым снегом начали покидать Омскую область. Первыми за пределы региона отправились насекомоядные пернатые, их растительноядные собратья тоже понемногу встают на крыло. А вот водоплавающие пернатые могут жить в Омской области вплоть до образования льда на водоемах.