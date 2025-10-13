Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Из Омской области с первым снегом начали массово улетать птицы

В регионе стартовала осенняя миграция пернатых в южные страны.

Морозы и первый снег заставили перелетных птиц срочно покинуть Омскую область. Первыми за пределы региона отправились насекомоядные птицы, их растительноядные собратья только начинают миграцию, а вот водоплавающие пернатые могут жить в Омской области вплоть до образования льда на водоемах.

– Первые стаи серого гуся можно было наблюдать в природном заказнике регионального значения «Степной». Через те же территории проходят пути миграции краснозобой казарки, пискульки, белолобого гуся, таежного гуменника, серого журавля, кроншнепов, шилоклювки и редких видов уток, – сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

Главные причины миграции – дефицит пищи, холод и обледенение мест обитаний.

– Важно не подкармливать птиц в этот период, чтобы они не оставались дольше положенного, – отметили в управлении.

Перелетные птицы играют большую роль в поддержании баланса экосистем, потому и важно, чтобы они улетели вовремя.

·Общество

Из Омской области с первым снегом начали массово улетать птицы

В регионе стартовала осенняя миграция пернатых в южные страны.
Stable Diffusion

Морозы и первый снег заставили перелетных птиц срочно покинуть Омскую область. Первыми за пределы региона отправились насекомоядные птицы, их растительноядные собратья только начинают миграцию, а вот водоплавающие пернатые могут жить в Омской области вплоть до образования льда на водоемах.

– Первые стаи серого гуся можно было наблюдать в природном заказнике регионального значения «Степной». Через те же территории проходят пути миграции краснозобой казарки, пискульки, белолобого гуся, таежного гуменника, серого журавля, кроншнепов, шилоклювки и редких видов уток, – сообщили в Управлении по охране животного мира Омской области.

Главные причины миграции – дефицит пищи, холод и обледенение мест обитаний.

– Важно не подкармливать птиц в этот период, чтобы они не оставались дольше положенного, – отметили в управлении.

Перелетные птицы играют большую роль в поддержании баланса экосистем, потому и важно, чтобы они улетели вовремя.

Наталья Корнеева