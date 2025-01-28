Омск-Информ
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·Общество

Пока что теплая зима спасает уток в водоемах Омской области, которые почему-то тоже не замерзли. 

На речке Аркарке, что течет на юге Тарского района, не замерз один из участков. Этим решила воспользоваться утиная семья – зимуют здесь утка и селезень.

Впрочем, эта история повторяется из года в год. Вопреки миграционным процессам, перелетные птицы остаются на зиму в привычном месте обитания. Например, на озере у санатория «Ника» в Омске утки тоже зимуют, их любят кормить отдыхающие. Быть может, именно поэтому птицы не улетают. Хорошая кормовая база и незамерзающий водоем – все, что нужно для водоплавающих.

Хотя специалисты управления по охране животного мира Минприроды Омской области предупреждают, что зимующие утки становятся зависимыми от человека.

– При благоприятных погодных условиях звери и птицы Омской области в специальной помощи человека не нуждаются. Излишняя забота может притупить инстинкты, – отметили в управлении. – Не говоря о том, что чаще всего их подкармливают пищей, которая наносит вред организму пернатых.

Кроме того, оставшиеся на зиму перелетные птицы являются легкой добычей для хищников. Об этом тоже нужно помнить сердобольным омичам.

·Общество

Пока что теплая зима спасает уток в водоемах Омской области, которые почему-то тоже не замерзли. 

На речке Аркарке, что течет на юге Тарского района, не замерз один из участков. Этим решила воспользоваться утиная семья – зимуют здесь утка и селезень.

Впрочем, эта история повторяется из года в год. Вопреки миграционным процессам, перелетные птицы остаются на зиму в привычном месте обитания. Например, на озере у санатория «Ника» в Омске утки тоже зимуют, их любят кормить отдыхающие. Быть может, именно поэтому птицы не улетают. Хорошая кормовая база и незамерзающий водоем – все, что нужно для водоплавающих.

Хотя специалисты управления по охране животного мира Минприроды Омской области предупреждают, что зимующие утки становятся зависимыми от человека.

– При благоприятных погодных условиях звери и птицы Омской области в специальной помощи человека не нуждаются. Излишняя забота может притупить инстинкты, – отметили в управлении. – Не говоря о том, что чаще всего их подкармливают пищей, которая наносит вред организму пернатых.

Кроме того, оставшиеся на зиму перелетные птицы являются легкой добычей для хищников. Об этом тоже нужно помнить сердобольным омичам.