Пока что теплая зима спасает уток в водоемах Омской области, которые почему-то тоже не замерзли.

На речке Аркарке, что течет на юге Тарского района, не замерз один из участков. Этим решила воспользоваться утиная семья – зимуют здесь утка и селезень.

Впрочем, эта история повторяется из года в год. Вопреки миграционным процессам, перелетные птицы остаются на зиму в привычном месте обитания. Например, на озере у санатория «Ника» в Омске утки тоже зимуют, их любят кормить отдыхающие. Быть может, именно поэтому птицы не улетают. Хорошая кормовая база и незамерзающий водоем – все, что нужно для водоплавающих.

Хотя специалисты управления по охране животного мира Минприроды Омской области предупреждают, что зимующие утки становятся зависимыми от человека.

– При благоприятных погодных условиях звери и птицы Омской области в специальной помощи человека не нуждаются. Излишняя забота может притупить инстинкты, – отметили в управлении. – Не говоря о том, что чаще всего их подкармливают пищей, которая наносит вред организму пернатых.

Кроме того, оставшиеся на зиму перелетные птицы являются легкой добычей для хищников. Об этом тоже нужно помнить сердобольным омичам.