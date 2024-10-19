В отношении артиста Омского музыкального театра возбуждены 35 исполнительных производств.

Заслуженный артист России, солист балета Омского музыкального театра Сергей Флягин подал заявление о самобанкротстве. По данным ресурса «БОР55», в отношении артиста возбуждены 35 исполнительных производств на общую сумму более 1 млн рублей. Ранее Флягин уже подавал заявление о самобанкротстве, но дело было прекращено.

Ранее сообщалось о судебных тяжбах звезды балета со своим работодателем – Омским музтеатром. В 2021 и 2023 годах учреждение пыталось отстранить Сергея Флягина от работы, но артист выиграл оба спора.

На сайте музтеатра указано, что Флягин работает в балетной труппе омского театра с 1993 года, в настоящее время он премьер балета. Также Сергей Флягин является доцентом кафедры хореографии факультета культуры и искусств Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского.