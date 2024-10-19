В образовательных организациях на территории региона не закрыты сотни вакансий.
Министр образования Омской области Иван Кротт рассказал, как власти намерены решать проблему кадрового дефицита в школах региона. По состоянию на 15 октября, только в школах Омска были открыты 342 вакансии по 16 учебным дисциплинам. В топ-3 самых востребованных работников входят учителя математики (67 вакансий), русского языка и литературы (48 ставок) и английского языка (35 вакантных мест).
– Мы решаем этот вопрос, педагоги обязательно появятся. В сложившихся условиях работодатели используют различные механизмы и ресурсы кадрового обеспечения, которые позволяют выполнять требования ФГОС. Часть вакансий будет замещена ресурсами свободного рынка труда (пенсионеры, переселенцы, безработные граждане, работники иных организаций), внутренними ресурсами, образовательных организаций, – заявил министр образования.
Добавим, что из-за острого кадрового дефицита более 80 % школ в Омске работают в две смены, а учителя вынуждены брать по две ставки. В районах области ситуация похожая.