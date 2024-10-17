Принять на работу прямо сейчас готовы более 300 человек.

Департамент образования мэрии Омска представил обновленные сведения о педагогических вакансиях в образовательных учреждениях города. По состоянию на 15 октября в списке – 342 вакансии по 16 учебным дисциплинам, в число которых входят музыка, технология (в основном для мальчиков), ИЗО и т. п.

В топ-3 самых востребованных работников входят учителя математики (67 вакансий), русского языка и литературы (48 ставок) и английского языка (35 вакантных мест). Следом, с небольшим отрывом, представлены свободные места на вакансию учителя истории и обществознания (31 вакансия).

Также внушительная потребность в учителях начальных классов: около 30 вакантных мест. Это больше, чем на позицию учителя физики, где вакантны 26 мест. Помимо учителей по различным учебным дисциплинам, требуются социальные педагоги, педагоги-психологи и педагоги дополнительного образования.