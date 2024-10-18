Ксения Шевелкина приехала на официальное открытие лаборатории мирового уровня по оценке качества зерна, специально спроектированной под эти цели.

Сегодня, 18 октября, Омский ГАУ посетила заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина. Ее сопровождал министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа.

Ректор вуза Оксана Шумакова, руководители научных школ и подразделений провели презентацию научно-инновационных достижений университета, среди которых кормовые и пищевые добавки, ветеринарные препараты, сорта зерновых и зернобобовых культур, пригодных в том числе для органического земледелия.

Ксения Шевелкина специально приехала на официальное открытие лаборатории мирового уровня по оценке качества зерна. Это единственная в России лаборатория, которая проектировалась под проведение исследований уникальных свойств зерновых культур.

Оборудование и содержание работы лаборатории дают возможность продемонстрировать замкнутый инновационный цикл от процесса создания новых сортов с применением передовых геномных технологий до получения хлебобулочной продукции с уникальными функциональными свойствами.

Именно поэтому неотъемлемой частью открытия стала дегустация хлебобулочной продукции из сортов цветной пшеницы селекции Омского ГАУ.