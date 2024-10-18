Они сделали это случайно, потому что неосторожно обращались с огнем.

Вчера вечером в Полтавском районе Омской области произошел пожар. Около 18:00 загорелось подвальное помещение в трехэтажном доме.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, из подвала шел дым, а на открытой территории горел мусор. Восемь жильцов уже покинули дом. В происшествии никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания было неосторожное обращение с огнем.

Отметим, что в этом году в Омской области произошло уже 4 пожара в подвалах многоквартирных домов. В этих происшествиях никто не пострадал.