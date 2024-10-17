Татьяна Гейлер хотела сделать это сразу после школы, но тогда ей отказали.

В Омске идет набор на бесплатное обучение категории D. Водителями автобусов могут стать и мужчины, и женщины. Обучение ведется в автошколе «Перекресток» за счет МП «Пассажирское предприятие № 8» – для будущих водителей омских автобусов оно бесплатно. После получения прав и трудоустройства нужно отработать на предприятии не менее двух лет. Это прописано в трехстороннем договоре, который заключается между курсантом, автошколой и предприятием.

Среди тех, кто сейчас получает права категории D – омичка Татьяна Гейлер. Женщина с детства хотела управлять автобусом. Это желание ей привил отец, который работал водителем грузового транспорта в сфере перевозок. После школы Татьяне не удалось исполнить давнюю мечту: как оказалось, водителем автобуса можно работать только с 21 года. Поэтому омичка отучилась на медсестру и проработала в медицинской сфере более 20 лет. Лишь сейчас, узнав о наборе, омичка решила осуществить детскую мечту.

– Узнала, что предприятие набирает водителей, в том числе женщин. Связалась с отделом кадров и записалась на обучение – для этого необходимо было иметь категорию B. Сейчас вместе с инструктором отрабатываю необходимые навыки на автодроме, – рассказала она.

Среди навыков, которые будущие водители отрабатывают на закрытой площадке – эстакада, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка. Сначала курсанты доводят до автоматизма эти и другие стандартные упражнения, затем выезжают в город. Что касается экзаменов, то здесь никаких новшеств. Будущие водители могут быть допущены к сдаче внутреннего экзамена и экзаменов в ГИБДД только после освоения теории и практики.

Как пояснил директор МП «ПП № 8» Марат Саликов, после трудоустройства водитель проходит стажировку на предприятии, после чего за ним закрепляется водитель-инструктор. Он помогает изучить автопарк предприятия, транспортное средство, на котором предстоит работать, знакомит с регламентами работы и правилами перевозки пассажиров.

Всего на ПП № 8 готовы принять около 130 кандидатов. Всем будущим водителям предлагается официальное трудоустройство, соцпакет и зарплата, которая для начинающих работников составит 70 тыс. рублей (средняя заработная плата водителей автобуса на этом предприятии достигает 121 тыс. рублей). С июля по сентябрь 2024 года на предприятие пришли работать 44 водителя.

Для трудоустройства в ПП № 8 нужно обратиться в отдел кадров предприятия с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 12:45). Адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 27. Телефоны: 66-60-34 и 66-58-90.