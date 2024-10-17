Размер фиксированной части страховой пенсии удваивается, когда человеку исполняется 80 лет.

У российских пенсионеров по достижении 80 лет фиксированная часть страховой пенсии по старости, не зависящаяся от стажа, заработной платы и страховых взносов, возрастает в два раза. Как сообщили сегодня в Отделении СФР по Омской области, двойную пенсию получают 53 940 жителей региона.

С 1 января 2024 года размер фиксированной части страховой пенсии составляет 8134,88 рубля, следовательно, у граждан старше 80 лет она в два раза выше – 16 269,76 рубля.

Перерасчет выплаты происходит автоматически, когда получатель страховой пенсии по старости достигает положенного возраста. Другими словами, жителям Омской области не нужно самостоятельно обращаться в отделение СФР для ее повышения. Размер выплаты удваивается и начинает выплачиваться с даты рождения гражданина.

Следует отметить, что увеличение фиксированной выплаты после 80 лет касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели других социальных пенсий (по инвалидности и по случаю потери кормильца) по закону не могут претендовать на такое повышение.

Граждане с инвалидностью первой группы получают увеличенную вдвое фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после достижения возраста 80 лет их пенсия также остается прежней. Размер страховой пенсии по потере кормильца зависит от страхового стажа умершего и количества накопленных баллов. К полученной сумме также добавляется фиксированная выплата – обычно это 50 % от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. В 2024 году надбавка составляет 4067,44 рубля (половина от 8134,88 рубля).

Отделение СФР по Омской области разъясняет жителям региона нюансы формирования, расчета и выплаты пенсий. Телефон контакт-центра 8-800-100-00-01. Звонки принимаются в будние дни с 8:30 до 17:45 (в пятницу до 16:30).