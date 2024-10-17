Омск-Информ
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·Общество

Вместо 10 тыс. рублей матери и отцы смогут получить по 25 тыс. рублей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил депутатам Законодательного собрания увеличить в регионе единовременные выплаты к медалям «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Вместо 10 тыс. рублей семьи будут получать по 25 тыс. рублей.
Отметим, что медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» дают за заслуги многодетным матерям (5 и более детей) и отцам (3 и более детей), которые создают условия для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей. В Омской области такими медалями наградили уже 1489 многодетных женщин и 25 одиноких многодетных отцов. В последний раз выплаты увеличивали в 2018 году.
Депутаты примут решение 24 октября.
·Общество

Вместо 10 тыс. рублей матери и отцы смогут получить по 25 тыс. рублей.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил депутатам Законодательного собрания увеличить в регионе единовременные выплаты к медалям «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Вместо 10 тыс. рублей семьи будут получать по 25 тыс. рублей.
Отметим, что медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» дают за заслуги многодетным матерям (5 и более детей) и отцам (3 и более детей), которые создают условия для сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей. В Омской области такими медалями наградили уже 1489 многодетных женщин и 25 одиноких многодетных отцов. В последний раз выплаты увеличивали в 2018 году.
Депутаты примут решение 24 октября.