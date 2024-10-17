При этом у жителей региона недобор по количеству овощей. Такие данные привели в Омскстате.

Специалисты Омскстата рассказали о потреблении продуктов омичами в течение прошлого года.

По данным ведомства, наибольший перекос наблюдается в сторону сахара, вместо 8 килограммов в год омичи съели в среднем 38 кило. Это в пять раз больше нормы.

Жители региона также употребляют слишком много хлеба, 119 килограммов вместо нормы 97 килограммов и яиц, 268 штук вместо 260.

С мясом тоже небольшой перебор – его омичи съели 80 кило вместо 74.

Однако омичи сильно недобирают норму по фруктам, 56 кило вместо рекомендуемых 100, и овощам, съедая 126 кг вместо 140. Молока жители города и области также потребляют меньше, 271 литр вместо нормы 322 литра. Картофеля омичи употребляют 84 килограмма вместо рекомендуемых 90.

Такую тенденцию можно связать с тем, что жители региона с не самыми высокими зарплатами по стране могут позволить себе самые доступные белки и простые углеводы.