Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Причина отмены выступления не называется. 
Концерт группы «5УТРА» (6+) в Омске перенесли с 25 октября на 12 апреля. Место и время остались прежними: ночной клуб «Ангар», 19:00.
Тем, кто купил билет на старую дату, менять его не нужно. Как сообщают организаторы, все билеты будут действовать и в апреле.
Причины переноса концерта неизвестны.
·Культура/Афиша

Причина отмены выступления не называется. 
Концерт группы «5УТРА» (6+) в Омске перенесли с 25 октября на 12 апреля. Место и время остались прежними: ночной клуб «Ангар», 19:00.
Тем, кто купил билет на старую дату, менять его не нужно. Как сообщают организаторы, все билеты будут действовать и в апреле.
Причины переноса концерта неизвестны.