Омск-Информ
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·Общество

Оказывается, на этот процесс потребуется больше времени, чем привыкли считать многие.

Инфекционист Марият Мухина рассказала об ошибках при мытье рук.

По ее словам, многие думают, что этому процессу достаточно и 10 секунд, однако на самом деле эффект приносит процедура длительностью от 30 секунд до минуты. Также межпальцевые пространства, тыльную сторону и область под ногтями часто игнорируют, из-за чего микробы остаются на коже. При этом не все используют мыло.

– Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает качественную гигиеническую обработку рук, – цитирует эксперта Life.ru.

Перед началом этой гигиенической процедуры нужно снять украшения и закатать рукава. Руки необходимо смочить в теплой воде, после чего нанести мыло и намыливать не менее 30 секунд с учетом всех участков, а после тщательно промыть и просушить.

·Общество

Оказывается, на этот процесс потребуется больше времени, чем привыкли считать многие.

Инфекционист Марият Мухина рассказала об ошибках при мытье рук.

По ее словам, многие думают, что этому процессу достаточно и 10 секунд, однако на самом деле эффект приносит процедура длительностью от 30 секунд до минуты. Также межпальцевые пространства, тыльную сторону и область под ногтями часто игнорируют, из-за чего микробы остаются на коже. При этом не все используют мыло.

– Мыло помогает разрушить жиры и микроорганизмы. Проблемы с доступом к мыльным средствам: в некоторых местах, например на улице, может не быть возможности воспользоваться мылом и водой, что ограничивает качественную гигиеническую обработку рук, – цитирует эксперта Life.ru.

Перед началом этой гигиенической процедуры нужно снять украшения и закатать рукава. Руки необходимо смочить в теплой воде, после чего нанести мыло и намыливать не менее 30 секунд с учетом всех участков, а после тщательно промыть и просушить.