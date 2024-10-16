Мероприятие будет включать в себя командные и индивидуальные конкурсы.

Омский ГАУ проводит ежегодное итоговое мероприятие, приуроченное к главному аграрному событию года – Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России. Слет агроклассников «АгроСТАРТ» направлен на сохранение традиций, повышение престижа и социальной значимости сельскохозяйственных профессий. Сегодня сельское хозяйство и в целом агропромышленный комплекс – одна из самых динамичных отраслей российской экономики.

К участию в слете приглашаются команды из 5 человек в возрасте от 14 до 18 лет из числа агроклассников, а также руководители команд из числа педагогов и специалистов общеобразовательной организации.

Конкурсная программа слета включает в себя проведение индивидуального конкурса «АгроПРОФИ» по номинациям и командного конкурса «Агро. Бизнес. Старт».

Дата и место проведения: Омский ГАУ, ул. Сибаковская, 6 (Институт дополнительного профессионального образования), 31 октября 2024 г.

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