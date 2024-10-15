Гастроэнтеролог Владимир Логинов заявил, что достаточно сбалансировать свой рацион и ощущать прилив энергии.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог клиники Владимир Логинов рассказал о доступных продуктах для бодрости.

По его словам, в рационе обязательно должны быть цельнозерновые продукты, в частности, богатая клетчаткой и сложными углеводами овсянка и киноа, в котором содержатся магний, витамины группы В и белки.

Есть и другая еда, позволяющая взбодриться.

– Для поддержания бодрости важно есть белковые продукты (яйца, греческий йогурт), бобовые (чечевица, фасоль). Орехи и семена (миндаль, семена льна, чиа) содержат не только белок, но и омега-3 жирные кислоты, – цитирует эксперта lenta.ru

Это далеко не полный список. Так, шоколад содержит теобромин и небольшое количество кофеина, которые могут улучшить концентрацию, настроение и придать энергии. Тем, кто ощущает упадок сил или временную усталость, рекомендуется есть богатые калием бананы и яблоки – источник антиоксидантов,

Он добавил, что оставаться в тонусе можно и с помощью регулярного употребления шпината, брокколи и капусты. Ну а с помощью зеленого чая и обычной воды можно чувствовать себя в хорошей форме каждый день.