Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В Институте ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ стартовал масштабный этнокультурный праздник «Осенины» в рамках проекта «Пять шагов навстречу Родине». Этот проект является победителем конкурса «Росмолодежь. Гранты» среди образовательных организаций высшего образования в 2024 году.

Учащиеся первых двух курсов экономического факультета и Института ветеринарной медицины и биотехнологии познакомились с устройством крестьянской избы, узнали о функциях русской печи и традициях, с ней связанных, о значении в доме «красного угла». На выставке были представлены предметы быта народа: посуда, кухонная утварь, мебель, рабочие инструменты, одежда.

Во время экскурсии ребята могли проявить себя и показать знания, решая загадки о предметах крестьянского обихода, таких как, например, рубель – старинное приспособление для стирки и глажки белья.

Студенты узнали много нового о хозяйственных, семейных и религиозных традициях русского народа. В ходе обсуждений ребята пришли к выводу, что традиции народа выражают его главные ценности – трудолюбие, уважение к старшим, семейную сплоченность, бережное отношение к родной земле – и традиции народа нужно знать, беречь и черпать в них мудрость.

Экскурсоводом по сибирской избе для ребят стала доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права Ольга Гефнер.