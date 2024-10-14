Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На время гололеда медики рекомендуют отказаться от каблуков и выбрать более устойчивую обувь.
Около 700 жителей Омска получили травмы из-за гололеда. С прошлой пятницы, когда выпал первый снег, только в городскую больницу № 1 обратились 290 человек, поскользнувшихся на тротуарах. В городскую поликлинику № 1 пришли за помощью 47 человек, в городскую больницу № 3 – 159 человек, а в МСЧ № 4 оказали помощь 168 травмированным, сообщает портал «Ом1» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
При падениях омичи получали различные ушибы, переломы и разрывы связок. Медики рекомендуют на время гололеда отказаться от каблуков и выбрать более устойчивую обувь. Снизить риск упасть можно также, если не торопиться и не держать руки в карманах.
·Происшествия

На время гололеда медики рекомендуют отказаться от каблуков и выбрать более устойчивую обувь.
Около 700 жителей Омска получили травмы из-за гололеда. С прошлой пятницы, когда выпал первый снег, только в городскую больницу № 1 обратились 290 человек, поскользнувшихся на тротуарах. В городскую поликлинику № 1 пришли за помощью 47 человек, в городскую больницу № 3 – 159 человек, а в МСЧ № 4 оказали помощь 168 травмированным, сообщает портал «Ом1» со ссылкой на данные регионального Минздрава.
При падениях омичи получали различные ушибы, переломы и разрывы связок. Медики рекомендуют на время гололеда отказаться от каблуков и выбрать более устойчивую обувь. Снизить риск упасть можно также, если не торопиться и не держать руки в карманах.