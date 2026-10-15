Омск-информ
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·Происшествия·Андрей Андреев

Под колеса КамАЗа в Омске попала девочка

Водитель КамАЗа сбил школьницу на велосипеде.
ДТП

Вчера около 16:00 на улице 70 лет Октября в Омске случилось ДТП. По предварительным данным полиции, 41-летний мужчина на КамАЗе сбил 16-летнюю велосипедистку.

Девушка ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу. В результате аварии ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о ДТП с 10-летним самокатчиком. Мальчика сбила машина. В результате он получил перелом позвоночника.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Под колеса КамАЗа в Омске попала девочка

Водитель КамАЗа сбил школьницу на велосипеде.
ДТП

Вчера около 16:00 на улице 70 лет Октября в Омске случилось ДТП. По предварительным данным полиции, 41-летний мужчина на КамАЗе сбил 16-летнюю велосипедистку.

Девушка ехала на велосипеде по нерегулируемому переходу. В результате аварии ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о ДТП с 10-летним самокатчиком. Мальчика сбила машина. В результате он получил перелом позвоночника.

1393
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Рубрика - Происшествия