Спаслись только две младшие сестры, старшей и родителям выжить не удалось.

МЧС России обнародовало подробности пожара, который произошел в минувшую субботу , 12 октября, в Павлоградском районе Омской области. Около 19 часов на улице Юбилейной в селе Тихвинка загорелся частный дом, в котором жила семья из пяти человек: муж, жена и три дочери.

В жилище был установлен пожарный извещатель. Прибор сработал и разбудил 12-летнюю девочку. Она выбежала на улицу вместе с 18-летней сестрой. Младшая вызвала пожарных. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела троих погибших: родителей и старшей 24-летней дочери.

– Взрослые были в алкогольном опьянении, старшая сестра была с ограниченными возможностями, – отметили в МЧС.

Дознаватель установил, что еще днем в доме загорелись вещи, висевшие возле печи. Семья потушила их и вынесла на веранду. Спустя время тлевшие вещи привели к повторному возгоранию, которое унесло жизни троих человек.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).