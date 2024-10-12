Омск-Информ
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·Происшествия

Пожар случился сегодня вечером.
Сегодня в Павлоградском районе Омской области произошел пожар. Около 18:54 там загорелся дом.
С пожаром боролись 4 сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Пострадал ли кто-то в этом происшествии, спасатели не сообщают. Отметим, что это 84-й пожар в доме, который произошел в регионе в этом году.
·Происшествия

Пожар случился сегодня вечером.
Сегодня в Павлоградском районе Омской области произошел пожар. Около 18:54 там загорелся дом.
С пожаром боролись 4 сотрудника МЧС на одной пожарной машине. Пострадал ли кто-то в этом происшествии, спасатели не сообщают. Отметим, что это 84-й пожар в доме, который произошел в регионе в этом году.