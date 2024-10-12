Омск-Информ
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·Происшествия

Некоторые жители региона погибли.
В Омской области в этом году произошло уже 83 пожара в домах. По данным МЧС, в этих происшествиях пострадали 64 человека.
– Там, где погибли люди, не были установлены пожарные извещатели. А ведь это – одно из доступнейших средств предотвращения трагедии, – отмечают спасатели.
Напомним, 2 октября в селе Нижнеиртышском Саргатского района Омской области загорелся дом. В пожаре погиб 58-летний мужчина.
·Происшествия

Некоторые жители региона погибли.
В Омской области в этом году произошло уже 83 пожара в домах. По данным МЧС, в этих происшествиях пострадали 64 человека.
– Там, где погибли люди, не были установлены пожарные извещатели. А ведь это – одно из доступнейших средств предотвращения трагедии, – отмечают спасатели.
Напомним, 2 октября в селе Нижнеиртышском Саргатского района Омской области загорелся дом. В пожаре погиб 58-летний мужчина.