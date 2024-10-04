Омск-Информ
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·Происшествия

Гибель человека произошла в селе Нижнеиртышском.

В минувшую среду, 2 октября, в селе Нижнеиртышском произошла трагедия. Около 22:00 загорелся дом, расположенный на улице Больничной, сообщает «СуперОмск».

В огне погиб человек. Спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По факту инцидента проводится проверка.

·Происшествия

Гибель человека произошла в селе Нижнеиртышском.

В минувшую среду, 2 октября, в селе Нижнеиртышском произошла трагедия. Около 22:00 загорелся дом, расположенный на улице Больничной, сообщает «СуперОмск».

В огне погиб человек. Спасатели нашли тело 58-летнего мужчины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По факту инцидента проводится проверка.