Он не работал полгода по техническим причинам.

В омской «МЕГЕ» открылся внутренний каток, который не функционировал почти полгода по техническим причинам. Первый сеанс начинается в 10 часов, а последний – в 20:30. Как рассказали в администрации ТЦ, стоимость выхода на лед подорожала на 50 рублей.

Так, стоимость детского сеанса для ребятишек до 7 лет включительно подорожала с 200 до 250 рублей. Взрослый билет теперь обойдется в 350 рублей.

Стоимость проката коньков осталась прежней: прокат пары обойдется в 150 рублей, а их заточка – в 300 рублей.

Новацией нынешнего сезона стало появление абонементов. Детский тариф на 30 дней обойдется в 2 тыс. рублей, взрослый – в 2,5 тыс. рублей.