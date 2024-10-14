В пятницу число закрытых на карантин учебных заведений было в разы больше.

В Омске начала снижаться сезонная заболеваемость гриппом и ОРВИ. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные департамента образования.

Так, по состоянию на понедельник, 14 октября, в городе оказались закрытыми на карантин 28 школ, на дистант ушли 275 классов. Для сравнения, в пятницу на карантине находились 34 школы, дистантное обучение велось в 328 классах.

Замедлилось распространение простудных заболеваний и в дошкольных учреждениях. По данным на понедельник, в 26 детских садах закрыто только 38 групп. На прошлой неделе было закрыто 35 групп в 26 дошкольных учреждениях.

Однако специалисты ожидают новый всплеск заболеваемости в декабре – январе. В Роспотребнадзоре рекомендуют делать прививку против гриппа.