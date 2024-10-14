Заведение общепита станет первым резидентом обновленного ТК, который теперь носит имя «ГагаринМолл».

На улице Гагарина в центре Омска продолжается реконструкция бывшего ТК «Летур». В ближайшее время в посещении комплекса со стороны улицы Карла Либкнехта откроется пельменная сети «Богатство Сибири». Ранее здесь располагалась хинкальная.

Как сообщает телеграм-канал «Омск_путеводитель», внутри будущей пельменной кладут напольную плитку, а на фасаде уже появились баннеры заведения. Изначально его хотели открыть в августе, но сроки сдвинулись. Пельменная станет первым резидентом бывшего «Летура», который теперь именуется «ГагаринМолл».

Ранее совладелец управляющей компании «Центроград», выкупившей большую часть «Летура», Илья Иванов сообщал «Омск-информу», что обновленный торговый комплекс планируется открыть к концу декабря 2024 года.