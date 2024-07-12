Омск-Информ
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·Общество

Открытие заведения «Богатство Сибири» планируется ко Дню города.

В бывшем ТК «Летур» на улице Гагарина откроется пельменная «Богатство Сибири», сообщают «Коммерческие вести». Открытие планируется в августе ко Дню города. Ранее на этом месте располагалась «Хинкальная» Левана Турманидзе.

Проект «Богатство Сибири» принадлежит предпринимателю Темури Латарии. По словам бизнесмена, это будет четвертое заведение. Одна из них работает в ТК «Терминал», другая – в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, сейчас ведется строительство пятого заведения.

·Общество

Открытие заведения «Богатство Сибири» планируется ко Дню города.

В бывшем ТК «Летур» на улице Гагарина откроется пельменная «Богатство Сибири», сообщают «Коммерческие вести». Открытие планируется в августе ко Дню города. Ранее на этом месте располагалась «Хинкальная» Левана Турманидзе.

Проект «Богатство Сибири» принадлежит предпринимателю Темури Латарии. По словам бизнесмена, это будет четвертое заведение. Одна из них работает в ТК «Терминал», другая – в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, сейчас ведется строительство пятого заведения.