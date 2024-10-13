Он потратил три года на воплощение этой идеи.

Путешественник Александр Веретельник создал своими руками дом на колесах. Жилье состоит из кухни, гостиной и спальни, сообщают «Вести Омск».

Как поделился умелец, он всегда мечтал о собственном автодоме, однако цена была недоступной. Тогда он решил собрать его своими силами.

Идею с палаткой в качестве альтернативы дому на колесах креативный турист отверг сразу же.

– У палатки есть большой недостаток, что ее нужно постоянно ставить. А если ты ее поставил, то чтобы не убирать, то ты двигаешься только вокруг палатки. Идея с автодомом мне ближе. Началось с того, что взял прицеп, сделал утепленный тент. А позже появилась мысль: сделать его конкретно для путешествий, – объяснил Александр Веретельник.

На реализацию задуманного у любителя путешествий ушло три года. Чертежи разработал сам. Его собственные апартаменты стали походить на мастерскую, а гости сомневались, что затею удастся реализовать.

Однако Александр не только вытащил приспособление на улицу, но и «тест-драйв» для автодома провел. Как только закончил, отправился на Алтай. Путешественник ездит туда уже более 15 лет.

Как поделился Александр, автодом отлично подходит для путешествий. В будущем планирует его обновить: добавить солнечные панели и даже добавить походный душ.